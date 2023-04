Giro di Romandia 2023, risultati e classifica quarta tappa: ordine di arrivo, trionfa Adam Yates

I risultati e la classifica della quarta tappa del Giro di Romandia 2023: ecco l’ordine di arrivo, trionfa Adam Yates, l’uomo più atteso forse, nella frazione di 161.6 km con partenza da Sion e arrivo a Thyon 2000, ad altissima quota e con un arrivo in salita veramente massacrante. Nella regione vallese è gran bagarre negli ultimissimi km ed è il britannico a fare la differenza prendendosi anche la leadership della corsa svizzera in quella che era la tappa regina. Secondo posto per Thibaut Pinot, terzo per Damiano Caruso, quinto Matteo Jorgenson che viene dunque spodestato. Di seguito ecco l’ordine di arrivo della quarta tappa.

ORDINE DI ARRIVO QUARTA TAPPA