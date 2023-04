Giro di Romandia 2023, risultati e classifica prologo: vince Cerny, ottavo Sobrero

Il ceco Josec Cerny si è aggiudicato il prologo che ha dato il via al Giro di Romania di 2023 con un veloce tracciato di 6,82 chilometri a Le Bouveret. Difficile fare la differenza in così poco tempo, ed infatti la top-10 odierna è stata decisa in dieci secondi. Il corridore della Soudal Quick-Step ha chiuso la sua prova in sette minuti e venticinque secondi, precedendo di un secondo Tobias Foss e il compagno di square Rémi Cavagna. Ottava posizione per il miglior azzurro, vale a dire Matteo Sobrero.

CLASSIFICA PROLOGO

1. Josec Cerny (SOQ) 07:25

2. Tobias Foss (TJV) +00:01

3. Rémi Cavagna (SOQ) +00:01

4. Nico Denz (BOH) +00:04

5. Joel Suter (TUD) +00:05

6. Ethan Hayter (IGD) +00:05

7. Mikkel Bjerg (UAD) +00:09

8. Matteo Sobrero (JAY) +00:09

9. Ivo Manuel Alves Oliveira (UAD) +00:09

10. Ethan Vernon (SOQ) +00:10