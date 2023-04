Giro di Romandia 2023, risultati e classifica seconda tappa: Hayter vince lo sprint e va in testa alla generale

Ethan Hayter si è aggiudicato in volata la seconda tappa del Giro di Romandia 2023, la Morteau – La-Chaux-de-Fonds di 162,7 chilometri. Tanti sali e scendi in questa frazione, con la fuga di giornata che si è definitivamente arenata a chrica 30 Km dal traguardo. Poi nel tratto finale di gara perdono in tanti contatto con i migliori e si arriva allo sprint con un gruppo comunque abbastanza nutrito di qualche decina di corridori. Ad aggiudicarselo è il 24enne britannico della INEOS Grenadiers, che ha preceduto Jua Ayuso e Romain Bardet. Quarta posizione per un ancora ottimo Matteo Sobrero. Hayter diventa anche leader della generale con sei secondi di margine su Foss; quinto Sobrero a 14″ di distacco.

ORDINE DI ARRIVO