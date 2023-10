Ciclismo, Giro di Lombardia 2023: percorso e altimetria

Il percorso e l’altimetria del Giro di Lombardia 2023, edizione numero 117 della “Classica delle foglie morte” in programma sabato 7 ottobre con i suoi 238 chilometri da Como a Bergamo. L’ultima Monumento della stagione è anche la più impegnativa, con oltre 4000 metri di dislivello previsti. Gli scalatori e gli interpreti da grandi Giri proveranno a chiudere con il botto l’annata. Di seguito il dettaglio delle salite in programma, con l’analisi di quelli che saranno probabilmente i momenti decisivi della corsa.

La prima asperità di giornata sarà la salita della Madonna del Ghisallo, quest’anno presentata nei primissimi chilometri di corsa. Dopo circa 50 km pianeggianti, il Lombardia entrerà nel vivo con l’ingresso nella provincia di Bergamo dove la pianura sarà quasi del tutto assente. La salita della Roncola (9,4 km al 6,6% con punte al 17%) arriva quando mancheranno ancora 130 km all’arrivo, ma darà il via alla parte decisiva della corsa. Seguiranno le salite di Berbenno (6,8 km al 4,5% medio e punte all’8%), Passo della Crocetta (11 km al 6,2% medio e punte all’11%) e Zambla Alta. Da qui resteranno poco più di 60 chilometri, con una lunga discesa che porterà a quello che potrebbe essere il punto focale del Giro di Lombardia 2023: la salita di Passo di Ganda, lunga 9,2 km alla media del 7,3% ma con gli ultimi tre chilometri in doppia cifra e con punte al 15%. Dalla vetta mancheranno 32 km, di cui circa la metà in discesa. Nel finale spazio anche per lo strappo di circa un chilometro che porta a Bergamo alta, dove le pendenze raggiungeranno il 12%. Gli ultimi 3000 metri saranno quasi tutti in discesa fino al traguardo di Via Roma.

L’altimetria del Giro di Lombardia 2023