Giro del Delfinato 2023, risultati e classifica quarta tappa: Bjerg vince la crono e si prende la maglia gialla

Mikkel Bjerg si è aggiudicato la cronometro ed è anche la nuova maglia gialla del Giro del Delfinato 2023. Grande prova per il corridore della UAE Team Emirates, che precede Jonas Vingegaard di dodici secondi e Remi Cavagna di ventisette. Pessima giornata invece per Christophe Laporte, che dopo aver difeso nei primi giorni la maglia di leader della classifica, oggi ha accusato un ritardo di 1’50” ed è scivolato in dodicesima posizione nella generale. Tra i “vincitori” di questo crono anche Vingegaard, che guadagna secondi importanti sui rivali O’Connor e Yates per la conquista della corsa.

LE CLASSIFICHE AGGIORNATE

CLASSIFICA CRONOMETRO

1. Bjerg M. UAE Team Emirates 37:28

2. Vingegaard J. Team Jumbo-Visma +0:12

3. Cavagna R. Soudal Quick-Step +0:27

4. Wright A. Bahrain-Victorious +0:34

5. O’Connor B. AG2R Citroen Team +0:41

6. Grossschartner F. UAE Team Emirates +0:44 7. Herregodts R. Intermarche-Circus-Wanty +0:54