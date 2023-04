Giro dei Paesi Baschi, risultati e classifica quarta tappa: Vingegaard si ripete, 4° Sobrero

Va a Jonas Vingegaard la quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi, dopo una volata a due in cui è riuscito a prevalere su Mikel Landa. Secondo successo consecutivo per l’ultimo vincitore del Tour de France, che aveva trionfato anche ieri ad Amasa-Villabona. Il danese è riuscito a fare il vuoto sulla salita de La Asturiana, con Landa unico che è riuscito a tenere la sua ruota. I due nel finale non hanno collaborato molto, permettendo agli inseguitori di avvicinarsi e tentare quasi la clamorosa rimonta. Solamente 2″ hanno infatti separato il duo di testa dagli altri, con lo svizzero Schmid terzo e il nostro Matteo Sobrero in quarta posizione.

ORDINE DI ARRIVO

1. Jonas Vingegaard

2. Mikel Landa

3. Mauro Schmid

4. Matteo Sobrero

5. Brandon McNulty

6. Rigoberto Uran

7. David Gaudu

8. Felix Gall

9. Clement Champoussin

10. Matias Skjelmose