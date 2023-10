Fusione Jumbo – Soudal, Van Wilder durissimo: “Non siamo d’accordo con questa m****”

di Mattia Zucchiatti 13

Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step) ha vinto la 102/a edizione delle Tre Valli Varesine, sorprendendo il gruppo dei favoriti, tra cui gli sloveni Tadej Pogacar e Primoz Roglic, andando all’attacco a otto chilometri dal traguardo di Varese. Interrogato dai cronisti sul tema della possibile fusione tra Jumbo Visma e Soudal Quick-Step, il ciclista belga non ha usato giri di parole: “Queste sono settimane difficili per noi, quindi questa vittoria la dedico ai miei compagni di squadra e al nostro staff per dimostrare che non siamo d’accordo con tutta la m**** che sta succedendo e che vogliamo continuare con Soudal-Quickstep. Siamo abbastanza forti”. Per Van Wilder è il secondo successo stagionale dopo il Giro di Germania. Nella giornata di ieri Julian Alaphilippe si microfoni di Eurosport non si era sbilanciato sul tema fusione: “Non sappiamo molto. Adesso cerchiamo di rimanere concentrati su quello che dobbiamo fare, sulla gara. Speriamo che la situazione si risolva da sola quando avremo novità perché è un po’ noioso”.