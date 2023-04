Freccia Vallone 2023, Pogacar: “Ottimo lavoro della squadra. Non ci si annoia mai di vincere”

Tadej Pogacar si dimostra imbattibile anche sul Muro di Huy, trionfando nella Freccia Vallone 2023, seconda classifca del trittico delle Ardenne: “Sono molto felice per la vittoria, la squadra ha fatto un grande lavoro che io dovevo solo finalizzare. E’ stata dura, sono molto contento”, ha commentato il ciclista sloveno.

“Già a 50km sentivo il nervosismo e che tutti mi marcavano. Sono quasi caduto, ma abbiamo gestito molto bene il finale. L’obiettivo – ha spiegato nel post-gara – era tirare il gruppo fin dall’inizio per arrivare sul muro finale, ma non è stato facile. Un lavoro duro ma che alla fine ha pagato”. Ora testa alla Liegi-Bastogne-Liegi di domenica: “Non ci si annoia mai di vincere, continuo a divertirmi e sono molto grato di vivere questi momenti. Me li godo finchè posso. La Liegi è diversa, sono salite più lunghe ma credo di avere ancora una buona forma. E’ una delle corse più difficili da vincere e vedremo cosa succederà”.