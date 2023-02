Etoile de Besseges 2023, seconda tappa neutralizzata: corridore rischia di cadere nel vuoto (VIDEO)

di Marzia Bosco 28

E’ successo dell’incredibile durante la seconda tappa dell’Etoile de Bessèges 2023: la corsa è stata neutralizzata quando mancavano 22 km al traguardo, a causa di una maxicaduta in gruppo che ha messo a rischio la vita di diversi corridori. Sfiorata una vera e propria tragedia in Francia, dove Valentin Ferron, corridore della TotalEnergies, è riuscito a salvarsi e non cadere nel burrore, aggrappandosi alla balaustra di un ponte. Tanti i corridori coinvolti, ma bisognerà ancora attendere per avere notizie sulle condizioni degli atleti.