Dramma nel ciclismo italiano, morto lo juniores Jacopo Venzo durante una corsa in Austria

Notizia drammatica per il ciclismo italiano. A causa di una tragica caduta in discesa durante la prima tappa del Giro dell’Alta Austria, è morto lo juniores Jacopo Venzo, ciclista azzurro della Campana Imballaggi Geo&Tex Trentino: “Jacopo era un ragazzo straordinario, con un futuro tutto da scrivere nello sport e soprattutto nella vita, e per questo fa ancora più male. Tutta la Campana Imballaggi Geo&Tex Trentino si stringe intorno alla famiglia, agli amici e a tutti quelli che volevano bene a Jacopo in questo momento di immane dolore. Chiediamo di rispettare la privacy della famiglia e ringraziamo tutti quelli che ci faranno sentire il loro appoggio. Adesso abbiamo un angelo in più a proteggerci lassù. Ciao Jacopo, grazie per i bei momenti passati assieme. Non puoi immaginare quanto ci mancherai”.