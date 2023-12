Juventus-Roma, Dybala verso la convocazione per il match di Torino

Il match fra Juventus e Roma sarà il match del ritorno a Torino anche di Paulo Dybala. L’argentino sta cercando in tutti i modi per recuperare per essere della partita contro la squadra che lo ha protato nel grande calcio per, chissà, infordere per cercare di colpire i suoi ex compagni di squadra ed ex tifosi.

Paulo Dybala è tornato a lavorare parzialmente con il gruppo dopo la lesione al flessore della coscia sinistra. I prossimi tre allenamenti prima della gara con la Juventus daranno ulteriori indicazioni, ma intanto il calciatore viaggia verso la convocazione per la gara del 30 dicembre all’Allianz Stadium.