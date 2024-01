Ciclocross, Benidorm 2024: Van Aert trionfa e interrompe la striscia vincente di Van der Poel

Poi rientrano sui primi due anche Tom Pidcock e Michael Vanthourenhout, con il britannico che prova l’attacco in solitaria ma viene recuperato in fretta. Dopo cinque giri il ritmo rallenta, con i due belgi che si alternano in testa e gli inseguitori rientrano. Nel penultimo giro la gara si riaccende con l’uscita sulla sabbia di Van der Poel per un problema che gli fa perdere secondi preziosi. L’olandese si trova ad oltre 20″ dalla testa, Van Aert coglie l’occasione per accelerare e lasciare sul posto tutti gli avversari. Nonostante un brivido nel finale a causa di una caduta, il belga taglia il traguardo a braccia alzate e conquista la sua prima vittoria stagionale in Coppa del Mondo.

Chiude secondo a 3 secondi Vanthourenhout, con Thibau Nys (+7″) a completare il podio tutto belga. Van der Poel alla fine chiude quinto posto (+12″). In ottica Coppa del Mondo festeggia anche Eli Iserbyt, che chiude matematicamente i giochi grazie al quarto posto di tappa. Joris Nieuwenhuis è infatti 13esimo al traguardo e non potrà recuperare i punti che lo separano dal belga nell’ultima gara a Hoogerheide.