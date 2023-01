Ciclismo, Vuelta a San Juan 2023: calendario, programma, orari, diretta tv e streaming

Il calendario completo e il programma della Vuelta a San Juan 2023, la corsa argentina che torna nella parte iniziale di stagione dopo due anni di assenza a causa della pandemia. Anche il ciclismo torna sempre più verso la normalità, così dopo il Tour Down Under in Australia ecco anche il ritorno dell’appuntamento sudamericano. Sette tappe dal 22 al 29 gennaio, con un giorno di riposo e un percorso che come sempre si snoderà intorno alla provincia di San Juan. Tra i big attesi spicca il nome del campione mondiale Remco Evenepoel, già protagonista su queste strade in passato. Occhio però alla folta concorrenza sudamericana, che include Egan Bernal, Daniel Martinez, Sergio Higuita e anche Miguel Angel Lopez. Per le volate invece sono attesi Fabio Jakobsen, Elia Viviani, Fernando Gaviria e tanti altri, con l’Italia che potrà godersi anche l’esordio stagionale di Filippo Ganna.

TV E STREAMING – La Vuelta a San Juan 2023 sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Eurosport, con diretta streaming integrale grazie a Discovery+ e GCN+. Gli appassionati potranno seguire la corsa anche su Sky Go e Dazn, mentre Sportface vi terrà aggiornati giorno dopo giorno sui risultati dell’appuntamento argentino di inizio stagione. Di seguito il calendario completo con tutte le tappe e i dettagli degli orari.

Il calendario della Vuelta San Juan 2023 (orari italiani)

Domenica 22 gennaio, prima tappa

San Juan – San Juan (143,9 km) dalle 19:45 alle 0:00

Lunedì 23 gennaio, seconda tappa

Villa san Agustin – San José de Jáchal (202km) dalle 19:00 alle 0:00

Martedì 24 gennaio, terza tappa

Autodromo San Juan Villicum – Autodromo San Juan Villicum (170,9 km) dalle 19:00 alle 0:00

Mercoledì 25 gennaio, quarta tappa

Autodromo San Juan Villicum – Barreal (196,5 km) dalle 21:00 alle 0:00

Giovedì 26 gennaio: giornata di riposo

Venerdì 27 gennaio, quinta tappa

Plaza de Chimbas – Alto del Colorado (173,7 km) dalle 19:00 alle 0:00

Sabato 28 gennaio, sesta tappa

Velódromo Vicente A. Chancay – Velódromo Vicente A. Chancay (144,9 km) dalle 19:30 alle 0:00

Domenica 29 gennaio, settima tappa

San Juan – San Juan (112,7 km) dalle 21:00 alle 0:00