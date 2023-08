Ciclismo, Vuelta 2023: assente Carapaz, ancora problemi al ginocchio

Richard Carapaz non parteciperà alla Vuelta, che avrà via il 26 agosto. Il ciclista ecuadoregno sta ancora facendo i conti con la rovinosa caduta della prima tappa del Tour de France, che gli era costata una frattura al ginocchio e il ritiro. Nonostante il suo ritorno in Spagna sembrasse probabile, Carapaz non è ancora nelle condizioni fisiche ottimali per una corsa a tappe, come spiegato dal medico Josè Reinhart, che sta seguendo la sua guarigione. Secondo quanto riportato da Reinhart, il ciclista al momento soffre di un’infiammazione al tendine che sta allungando i tempi di recupero.