Ciclismo, UAE Tour 2023: risultati e ordine di arrivo sesta tappa, Merlier vince in volata

L’ordine di arrivo e i risultati della sesta e penultima tappa dello UAE Tour 2023, lunga 166 km da Warner Bros. World Abu Dhabi ad Abu Dhabi Breakwater. La vittoria è andata a Tim Merlier, velocista belga della Soudal Quick-Step che in volata ha regolato con l’ennesima prova di forza Sam Bennett e Dylan Groenewegen. Miglior italiano Luca Colnaghi, quindicesimo. Merlier ha così archiviato la seconda vittoria in questa edizione della corsa emiratina, mentre a livello di squadra si tratta del terzo successo per il “Wolfpack”, che domani cercherà di difendere la maglia di leader della generale di Remco Evenepoel. E’ infatti prevista l’ultima frazione con arrivo in salita a Jebel Hafeet.

L’ordine di arrivo della sesta tappa

Tim Merlier 3h41’12” Sam Bennett s.t Dylan Groenewegen s.t Olav Kooij s.t Arvid De Kleijn s.t Sam Welsford s.t Gerben Thijssen s.t Emils Liepins s.t Phil Bauhaus s.t Itamar Einhorn s.t

La classifica generale aggiornata