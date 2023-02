Ciclismo, Tour of Oman 2023: Diego Ulissi ottavo nella terza tappa, Jorgenson vince e va in testa alla generale

Lo statunitense Matteo Jorgenson ha vinto la terza tappa del Tour of Oman 2023, con arrivo in salita a Jabel Hatt. Il corridore della Movistar si è imposto grazie all’attacco nelle ultime centinaia di metri, al termine di un’ascesa dalle pendenze non certo impossibili. Jorgenson ha preceduto Mauri Vansevenant (Soudal-QuickStep) e Geoffrey Bouchard (Ag2R-Citroen) che sono arrivati sul traguardo ad appena due secondi dal vincitore. In casa Italia il migliore è stato Diego Ulissi: il toscano della UAE Emirates ha chiuso all’ottavo posto. Con questa vittoria Jorgenson si è preso anche la testa della classifica generale, scalzando Jesus Herrada che oggi ha pagato 16″ al vincitore.