Ciclismo, Tour de France: Bernal capitano della squadra britannica

Sarà il colombiano Egan Bernal a guidare la squadra britannica per il Tour de France della Ineos Grenadiers. Con lui gli spagnoli Carlos Rodriguez, Jonathan Castroviejo e Omar Fraile, il polacco Michal Kwiatkowski, il colombiano Daniel Martinez e i britannici Tom Pidcock e Ben Turner.

Per quanto riguarda il team Jumbo-Visma sarà Jonas Vingegaard il capitano. Il campione in carica tenterà di bissare il successo del 2022 con una formazione quanto mai competitiva al suo fianco. Al via anche: Wout van Aert, Dylan van Baarle, Sepp Kuss, Tiesj Benoot, Christophe Laporte, Nathan Van Hooydonck e Wilco Kelderman.