Ciclismo, Tiberi non è più un corridore della Trek Segafredo: rescissione consensuale con il corridore

Antonio Tiberi non sarà più un corridore della Trek Segafredo. Il pilota era finito davanti al tribunale di San Marino per aver sparato ad un gatto nello scorso giugno del 2022. Dopo che la vicenda si è profusa in tribunale, e dopo essere stato multato dalla Trek per quattromila euro, la società ciclistica ha deciso di rescindere il contratto con il corridore.

Tiberi, che è stato bronzo agli Europei del 2018 e oro nella cronometro juniores ai Mondiali 2019, ha rescisso quindi consensualmente il contratto che lo legava alla Trek Segredo. Tutto è nato dal marzo 2022 quando il ciclista, Tiberi sparò dalla finestra e colpì, uccidendolo, un gatto che apparteneva al ministro del Turismo Federico Pedini Amati. Lo ha annunciato la Trek con un comunicato: “Dopo che le azioni del corridore durante la sua sospensione non hanno soddisfatto i nostri criteri per un ritorno alle competizioni. Al momento, non verranno rilasciati ulteriori commenti“.