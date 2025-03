Prosegue a Konya, in Turchia, l’edizione 2025 della Coppa delle Nazioni. Nella seconda giornata della manifestazione turca, Miriam Vece sfiora la medaglia nella velocità femminile. L’azzurra va ko in semifinale contro la russa Alina Lysenko e si inchina nella finale per il bronzo all’olandese Hetty van de Wouw. Gara-1 persa di 0″039, mentre oltre mezzo di secondo di ritardo in gara-2. Nella finale per l’oro vince la cinese Liying Yuan su Lysenko.

Nella keirin maschile niente da fare per Fabio del Medico e Stefano Moro. Entrambi gli azzurri sono fuori al primo round. Medaglia d’oro al malese Muhammad Sahrom davanti al francese Sebastien Vigier (argento) e al giapponese Shinji Nakano (bronzo).

Italia assente nella madison femminile. 53 punti per la Danimarca, che si prende con merito l’oro. Stessi punti per Germania e Nuova Zelanda (43), ma l’argento va ai tedeschi. Quarta la Svizzera con 19 punti.

I risultati di giornata

Velocità femminile

1. Liying Yuan (Chn) ORO

2. Alina Lysenko ARGENTO

3. Hetty van de Wouw (Ned) BRONZO

4. Miriam Vece (Ita)

Madison femminile

1. Danimarca 53 punti ORO

2. Germania 43 punti ARGENTO

3. Nuova Zelanda 43 punti BRONZO

4. Svizzera 19 punti

5. Australia 16 punti

Keirin maschile

1. Muhammad Sahrom (Mas) ORO

2. Sebastien Vigier (Fra) ARGENTO

3. Shinji Nakano (Jpn) BRONZO

4. Tom Derache (Fra)

5. Sam Dakin (Nzl)

I convocati azzurri

Ovviamente essendo cominciata la stagione del ciclismo su strada, la spedizione italiana in terra turca non può contare sui suoi alfieri Filippo Ganna, Jonathan Milan e Simone Consonni, impegnati questa settimana nella Tirreno-Adriatico, e si presenta dunque con uno schieramento decisamente rimaneggiato. Questo l’elenco dei convocati azzurri, agli ordini dei commissari tecnici Diego Bragato, Ivan Quaranta, Edoardo Salvoldi e Marco Villa:

Velocità femminile: Miriam Vece

Velocità maschile: Fabio Del Medico, Stefano Moro

Endurance femminile: Anita Baima, Vittoria Grassi

Endurance maschile: Davide Boscaro, Niccolò Galli, Francesco Lamon, Jacopo Sasso, Eros Sporzon

Il programma della Coppa delle Nazioni 2025

Domani sarà l’ultima giornata della Coppa delle Nazioni. Si assegneranno le medaglie nell’americana e nella velocità maschile e nel keirin e nell’omnium maschile.