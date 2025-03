Ultima giornata di Coppa delle Nazioni di ciclismo su pista. A Konya, in Turchia, Miriam Vece non va oltre l’11° posto nella keirin femminile. L’azzurra chiude in penultima posizione nella finale per il 7°/12° posto dietro la tedesca Lea Sophie Friedrich, l’olandese Steffie van der Peet (8ª a 0″020), la canadese Lauriane Genest (9ª a 0″022) e la polacca Marlena Karwacka (10ª a 0″119). Vece taglia il traguardo a 0″168 da Friedrich davanti solo all’olandese Hetty van de Wouw (12ª a 0″385). Medaglia d’oro alla francese Mathilde Gros, che precede la ceca Veronika Jabornikova (+0″091) e la giapponese Mina Sato (+0″141). Ai piedi del podio c’è la cinese Liying Yuan (+0″460).

Italia che termina 13ª nella madison maschile con un bottino negativo di punti (-14). Oro alla Spagna, che con 94 punti batte l’Olanda, argento con 91 punti. La corsa al bronzo la vince il Belgio (69 punti), che la spunta su Gran Bretagna (60) e Francia (59).

Nella velocità maschile si ferma ai sedicesimi di finale il cammino di Stefano Moro e Fabio del Medico. Moro cede il passo all’olandese Tijmen van Loon, mentre del Medico esce per mano dell’ucraino Bohdan Danylchuk. Doppietta di medaglie per la Gran Bretagna. Nella finale per l’oro Matthew Richardson batte il connazionale Harry Ledingham-Horn. Il bronzo va al francese Rayan Helal, che sconfigge Leigh Hoffman.

I risultati di giornata

Madison maschile

1. Spagna 94 punti ORO

2. Olanda 91 punti ARGENTO

3. Belgio 69 punti BRONZO

4. Gran Bretagna 60 punti

5. Francia 59 punti

13. Italia -14 punti

Velocità maschile

1. Matthew Richardson (Gbr) ORO

2. Harry Ledingham-Horn (Gbr) ARGENTO

3. Rayan Helal (Fra) BRONZO

Keirin femminile

1. Mathilde Gros (Fra) ORO

2. Veronika Jabornikova (Cze) ARGENTO

3. Mina Sato (Jpn) BRONZO

4. Liying Yuan (Chn)

5. Clara Schneider (Ger)

11. Miriam Vece (Ita)