Ciclismo, Strade Bianche 2024: percorso e altimetria della gara

Sabato 2 marzo alle 11.10 andrà in scena la Strade Bianche 2024. Saranno 215km di cui 71.5 in sterrato divisi in 15 settori. Si partirà da Siena con arrivo sempre a Siena a Piazza del Campo. Il primo settore di sterrato arriverà dopo 14km con un rettilineo di 2.1km in lieve discesa. Il secondo settore sarà più lungo (5.8km) con pendenze a superare il 10%. Il terzo e il quarto settore coincideranno con l’arrivo a Radi. Il quarto (6.4km) sarà subito dopo il terzo (4.4km) e porterà fino a Buonconvento. Appena usciti da Buonconvento, i corridori affronteranno la salita di Montalcino, intorno al 60°km, con 4km in pendenza del 5%. Quinto e sesto settore si aprono subito dopo Torrenieri con un solo km su asfalto ad intervallo.

LA START LIST E FAVORITI

Dopo un secondo passaggio a Buonconvento, si passa per Monteroni d’Arbia, alla cui uscita inizia il settimo settore di San Martino in Grania, 9.5km. Ad Asciano, dopo 131km, c’è l’ottavo settore, che sarà il più stancante della gara con 11.5km con pendenze fino al 18% sul Monte Sante Marie. Al termine del nono settore si entra nei 30km del circuito finale a Vico d’Arbia. L’anello finale prevederà un passaggio per Pieve a Bozzone, decimo settore sterrato con pendenze fino a 15%, per poi dirigersi verso le Tolfe, undicesimo settore con pendenza massimo al 18%, fino alla Strada del Castagno, dodicesimo settore, che porterà al tredicesimo settore di San Giovanni a Cerreto. Da qui si ripasserà per Vico d’Arbia, Colle Pinzuto e Tolfe prima di rientrare a Siena per gli ultimi 10km. Dopo 8km di salite e discese, i corridori entreranno nella via Esterna di Fontebranda, dove le pendenze arriveranno al 9%. Superata la Porta di Fontebranda mancheranno 900 metri all’arrivo. Nelle ultime pedalate, la pendenza sforerà il 10% in via Santa Caterina (16%) fino agli ultimi 300 metri, quando inizierà la discesa verso Piazza del Campo.