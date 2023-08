Ciclismo, startlist cronometro femminile elite: Mondiali Glasgow 2023

La startlist della prova a cronometro donne elite di ciclismo su strada, valevole per i Mondiali 2023 in corso di svolgimento a Glasgow. La prima a scattare sarà Arefa Amini alle ore 14:55 italiane, mentre la prima azzurra a scendere in pista sarà Alessia Vigilia alle ore 16:15. Vittoria Guazzini inizierà la sua prova contro il tempo alle 16:32, mentre a seguire sarà la volta delle migliori come Marlen Reusser, Grace Brown e la campionessa uscente Riejanne Markus. Ecco la startlist con tutti gli orari di riferimento. Gli orari di riferimento nella tabella sono quelli britannici e sono un’ora indietro rispetto all’Italia.

13:55:45 AMINI Arefa AFG 13:57:00 *AYUBA Grace NGR 13:58:15 IVANOVA Dunja MKD 13:59:30 HENTTALA Lotta FIN 14:00:45 DAVIDSON Skye ZIM 14:02:00 *YASHCHENKO Tetiana UKR 14:03:15 LU Siying CHN 14:04:30 SVEINSDOTTIR Kristin Edda ISL 14:05:45 BUJAK Eugenia SLO 14:07:00 MARTIN MARTIN Sara ESP 14:08:15 *BURLOVA Kristyna CZE 14:09:30 UMUTZHANOVA Makhabbat KAZ 14:10:45 YAPURA PLAZA Anabel ARG 14:12:00 YANG Qianyu HKG 14:13:15 LUDWIG Cecilie DEN 14:14:30 LACH Marta POL 14:15:45 ZABELINSKAYA Olga UZB 14:17:00 *WYLLIE Ella NZL 14:18:15 DYGERT Chloe USA 14:19:30 *NAKAGWA Florence UGA 14:20:45 BAMOGO Awa BUR 14:22:00 ALI ZADA Masomah REF 14:23:15 *CAUCHOIS ONE Fanny Malissa LAO 14:24:30 MIRIGU Julia KEN 14:25:45 *HASHIMI Fariba AFG 14:27:00 *SAMUEL Mary NGR 14:28:15 GEREFIEL Selam Amha ETH 14:29:30 MADURO FAHIE Olympia IVB 14:30:45 CONYERS Caitlin BER 14:32:00 PETROVA Elena MKD 14:33:15 *AHTOSALO Anniina FIN 14:34:30 MITCHELL Helen ZIM 14:35:45 CHRISTOFOROU Antri CYP 14:37:00 CAMPBELL Teniel TTO 14:38:15 ROZLAPA Dana LAT 14:39:30 MURPHY Kelly IRL 14:40:45 DELIA PRIATNA Ayustina INA 14:42:00 *BERTON Nina LUX 14:43:15 KONONENKO Valeriia UKR 14:44:30 *SARABIA RICALDEZ Abigail BOL 14:45:45 *CUI Yuhang CHN 14:47:00 HALBWACHS Aurelie MRI 14:48:15 *ZSANKO Petra HUN 14:49:30 SIGURDARDOTTIR Hafdis ISL 14:50:45 ŽIGART Urška SLO 14:52:00 ALONSO DOMINGUEZ Sandra ESP 14:53:15 *KVASNIČKOVA Eliška CZE 14:54:30 SULTANOVA Rinata KAZ 14:55:45 ROLAND Luciana ARG 14:57:00 LEUNG Wing Yee HKG 14:58:15 *INGABIRE Diane RWA 14:59:30 ESPINOLA SALINAS Agua Marina PAR 15:00:45 JORGENSEN Emma Cecilie Norsgaard DEN 15:02:00 *HOUILI Nesrine ALG 15:03:15 *JENČUŠOVA Nora SVK 15:04:30 PRIETO OSTIA de GODOY Annibel Emil. PAN 15:05:45 GAFINOVITZ Rotem ISR 15:07:00 SKALNIAK-SOJKA Agnieszka POL 15:08:15 *MISYURINA Margarita UZB 15:09:30 HENDERSON Anna GBR 15:10:45 SCHWEINBERGER Christina AUT 15:12:00 BARIL Olivia CAN 15:13:15 *KERBAOL Cedrine FRA 15:14:30 *NIEDERMAIER Antonia GER 15:15:45 VIGILIA Alessia ITA 15:17:00 *de WILDE Julie BEL 15:18:15 WILLIAMS Georgia NZL 15:19:30 STEPHENS Lauren USA 15:20:45 HARTMANN Elena SUI 15:22:00 HOWE Georgina AUS 15:23:15 VOLLERING Demi NED 15:24:30 ROSSOUW Zanri RSA 15:25:45 HOLDEN Elizabeth GBR 15:27:00 KIESENHOFER Anna AUT 15:28:15 *SOTO CAMPOS Catalina CHI 15:29:30 FINDLAY Paula CAN 15:30:45 LABOUS Juliette FRA 15:32:00 GUAZZINI Vittoria ITA 15:33:15 KROGER Mieke GER 15:34:30 *JOORIS Febe BEL 15:35:45 PERRY Georgia NZL 15:37:00 PENUELA MARTINEZ Diana Carolina COL 15:38:15 NEBEN Amber Leone USA 15:39:30 REUSSER Marlen SUI 15:40:45 BROWN Grace AUS 15:42:00 MARKUS Riejanne NED