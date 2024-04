Ciclismo, Scheldeprijs 2024: percorso e altimetria

L’altimetria e il percorso dello Scheldeprijs 2024, classica fiamminga di scena mercoledì 3 aprile che si divide tra Paesi Bassi e Belgio. Collocata come da tradizione tra Giro delle Fiandre e Parigi-Roubaix, la corsa prevede 205,3 chilometri con partenza nella città neerlandese di Terneuzen e arrivo a Schoten, a pochi km da Anversa. Grandi favoriti i velocisti puri, come indicato anche dall’albo d’oro delle scorse edizioni.

La grande incognita sarà rappresentata come sempre dal vento, che in queste zone caratterizzate da argini, dighe e grande esposizione alle raffiche potrebbe rivelarsi un avversario più duro di qualsiasi salita. Le condizioni meteo giocheranno quindi un ruolo chiave, qualora alcune squadre volessero inscenare attacchi per creare i classici ventagli. A poco meno di 70 km dalla conclusione i corridori si lasceranno alle spalle l’Olanda per entrare in Belgio, lanciandosi così ad alta velocità verso il finale della corsa. Vento a parte quindi poche difficoltà, con l’ultimo tratto che si conferma all’interno del circuito da 16,9 chilometri che il gruppo affronterà per tre volte e mezza così da prendere dimestichezza con le ultime centinaia di metri in caso di volata. Di seguito l’altimetria e la planimetria dettagliate del percorso dello Scheleprijs 2024.

SCHELDEPRIJS 2024: ORARI, TV E STREAMING

ALTIMETRIA

PLANIMETRIA