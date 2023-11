Ciclismo, Saitama Criterium 2023: trionfa Pogacar in volata, sul podio Kuss e Sagan

Firme di lusso in Giappone per il Saitama Criterium. Nella corsa di ciclismo in terra nipponica, infatti, è lo sloveno Tadej Pogacar ad aggiudicarsi la vittoria, l’ennesima in carriera per lo strepitoso corridore della UAE Emirates, abile a piegare allo sprint il recente vincitore della Vuelta, Sepp Kuss (Jumbo-Visma). E a piazzarsi in terza posizione è l’immortale Peter Sagan, in una delle sue ultimissime recite di una grande carriera.

ORDINE D’ARRIVO