Busto in Lego per Gigi Riva: l’omaggio di Maurizio Lampis

Un busto in lego per omaggiare Gigi Riva che martedì 7 novembre compirà 79 anni. La celebre foto del campione con la maglia dello Scudetto 1969-70 del Cagliari è stata utilizzata dal brickbuilder sardo Maurizio Lampis per realizzare l’opera. L’autore, già noto in tutto il mondo per avere riprodotto l’intera Piazza San Marco di Venezia e la Fontana di Trevi di Roma, ha raccontato la sua nuova impresa all’ANSA. “L’idea nasce alcuni mesi fa curiosando su internet e scoprendo altre due realizzazioni Lego di calciatori come Totti e Lewandowski – ricorda Lampis – da quel preciso istante mi son detto: Gigi Riva è un mito, perché non provare a riprodurlo? In questi anni ho realizzato di tutto ma mai avevo provato a cimentarmi in un diorama che riproducesse una persona fisica. La tecnica utilizzata ovviamente è differente rispetto alla realizzazione di monumenti vari o castelli medievali dato che parliamo di una sagoma che prevede curve e lineamenti ben definiti. Ovviamente è impossibile una copia perfetta dell’originale trattandosi di mattoncini squadrati ma mi ritengo soddisfatto”. L’opera sarà visibile dai prossimi giorni al Museo del Mattoncino Karalisbrick a Cagliari, ma in anteprima verrà presentata allo stesso Gigi Riva che ha già deciso di autografare il piedistallo del busto.