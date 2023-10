Ciclismo, Roglic passa alla Bora-Hansgrohe: “Non vedo l’ora, c’è condivisione di idee”

Primož Roglic dopo l’addio alla Jumbo Visma è pronto per la sua nuova avventura con il team BORA – Hansgrohe. “Non vedo l’ora di fare questo passo, anche se per me il cambio di squadra è un po’ come un territorio nuovo. I bei ricordi di quando ci siamo incontrati anni fa hanno reso facili i colloqui. Ma il fattore decisivo è stato che la squadra è davvero motivata a lavorare con me e che abbiamo le stesse idee“, ha dichiarato il campione sloveno in un comunicato.