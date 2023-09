Ciclismo, Roglic conferma: “A fine stagione lascio la Jumbo Visma”

“Posso solo confermare che lascerò la squadra. Dirò dopo le gare dove andrò”. Lo ha detto Primoz Roglic ai giornalisti presenti al foglio firma del Giro dell’Emilia, la corsa di un giorno in cui quest’oggi lo sloveno è uno dei favoriti. A 33 anni, dunque, il già vincitore del Giro d’Italia ha deciso di chiudere anzitempo il rapporto con la Jumbo Visma, con cui è sotto contratto fino al 2024 e già dal 2016, quando ancora si chiamava Lotto-Visma. Il forte ciclista non ha ancora ufficializzato in quale altro team si accaserà.