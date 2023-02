Ciclismo, presentato l’UAE Tour 2023: Pogacar l’uomo da battere

Tadej Pogacar è pronto a difendere le vittorie delle passate due edizioni e sarà l’uomo da battere nell’UAE Tour 2023 in programma dal 20 al 26 febbraio. Sette le tappe previste, con sedici UCI WorldTeam che saranno affiancati da quattro UCI ProTeam lungo le strade del Medio Oriente, con partenza e arrivo ad Abu Dhabi. L’UAE Tour sarà la seconda corsa a tappe WorldTour nel calendario UCI 2023, dopo il Tour Down Under vinto da Jay Vine, sempre dell’UAE Team Emirates come il fenomeno sloveno.