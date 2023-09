Ciclismo, presentato a Milano il Giro di Lombardia: sabato 7 ottobre da Como a Bergamo

Panorami mozzafiato e tanti grandi protagonisti del ciclismo per la nuova edizione del Giro di Lombardia, presentato oggi al Palazzo Pirelli di Milano. Nel 2023 si gareggia sabato 7 ottobre, con partenza da Como e arrivo a Bergamo, e ci si attende grande spettacolo quest’anno in una corsa ormai classica nel calendario Uci.

“Il Lombardia è un palcoscenico eccezionale per la nostra Regione – spiega l’assessore lombardo al Turismo, Barbara Mazzali – con 200 Paesi collegati e un’audience di 17.5 milioni di telespettatori a livello globale. Questo sarà un volano importantissimo per il Turismo e per il cicloturismo. Inoltre, su 20.000 chilometri di piste ciclabili italiane, 4.000 sono in Lombardia, Regione che sta diventando una ‘meta cult’ del cicloturismo nazionale e internazionale”.

“Lo sport ancora una volta protagonista con il ‘Giro di Lombardia’. Da oltre un secolo – ricorda il sottosegretario lombardo allo sport, Lara Magoni – i più grandi campioni del ciclismo ci regalano forti emozioni grazie a questa competizione storica, mettendo in risalto i percorsi più suggestivi del nostro territorio”.