Ciclismo, Petrucci decide di ritirarsi a 20 anni: “Sono stanco di vivere il sogno di altri”

A pochi mesi dal Giro d’Italia 2023, il ciclista neo-professionista Mattia Petrucci, in forza alla Bardiani, ha deciso di lasciare l’agonismo a soli venti anni. Il giovane ha deciso di compiere questa scelta personale dopo dodici anni di gavetta, annunciandolo attraverso i propri profili social: “Ho deciso di mettere fine alla mia carriera ciclistica. Le motivazioni sono tante, ma di base ho perso la felicità. Non ho trovato il mondo che speravo, e tutti i rischi e le difficoltà non trovano felicità, ma soltanto altri problemi”.

“Forse me ne sarei dovuto accorgere prima, probabilmente.. ma è ora che posso cambiare la mia vita. In questi ultimi anni ho continuato forse perché ero troppo dentro per uscirne, ma ora non sono più in grado di vivere tutto questo, sul più bello, raggiunto il professionismo… Lo faccio ora perché sono stanco di vivere il sogno di altri, e non avrebbe senso mentire/mentirmi e continuare”, ha aggiunto Petrucci.