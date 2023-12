Ciclismo: svelato il nuovo percorso per la Tirreno-Adriatico 2024

Una cronometro individuale, tre tappe per velocisti, due per finisseurs e un arrivo in salita. È questo il menù della 59esima edizione della Tirreno-Adriatico che si svolgerà dal 4 al 10 marzo 2024.

La Corsa dei Due Mari toccherà, nel suo viaggio di 1115 km, quattro regioni del Centro Italia partendo dalla Toscana e passando per Umbria e Abruzzo prima di concludersi, come ormai da tradizione, nelle Marche. In occasione della corsa, sarà nuovamente Sportful a fornire le quattro maglie di leader. Dall’ambitissima Maglia Azzurra di leader della classifica generale alla Maglia Ciclamino della classifica a punti, passando per la Maglia Verde dei GPM e la Maglia Bianca riservata ai corridori nati dopo l’1 gennaio 1999.

Di seguito le 7 tappe del percorso: