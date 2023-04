Ciclismo, Parigi-Roubaix 2023: data, orari, diretta tv e streaming

Una Pasqua 2023 da ricordare per gli appassionati di ciclismo, che domenica 9 aprile potranno gustarsi l’edizione numero 120 della Parigi-Roubaix. Una delle corse più iconiche dell’intero calendario internazionale torna per regalare uno spettacolo unico nel suo genere, quello dell'”Inferno del Nord”. Da Compiégne a Roubaix dopo 256,6 chilometri caratterizzati da 29 settori in pavè per un totale di oltre 55 km sulle pietre. Grande attesa per un nuovo duello tra Pogacar, Van der Poel e Van Aert, ma sono tantissimi i corridori che sognano di entrare in trionfo nel leggendario velodromo di Roubaix. Una corsa davvero da non perdere, di seguito tutte le informazioni per poterla gustare al meglio.

ORARI, TV E STREAMING – I corridori prenderanno il via da Compiégne per il trasferimento alle ore 11:10, con la partenza reale prevista per le 11:25. L’arrivo al velodromo di Roubaix è stato programmato tra le 17:00 e le 17:40 in base a quella che sarà la media oraria del gruppo. Gli appassionati potranno seguire la corsa in diretta tv integrale su Eurosport 1 a partire già dalle 10:30 con gli studi di approfondimento, oltre che in diretta streaming tramite Eurosport.it, Discovery+, GCN+, Sky Go, Dazn, Now Tv. La diretta tv in chiaro sarà su RaiSport dalle 13:00 alle 16:00, per poi spostarsi su Rai2 con la diretta streaming su RaiPlay. Sportface vi racconterà la Parigi-Roubaix in tempo reale con aggiornamenti live, classifiche, highlights, pagelle e molto altro ancora.