Serie B, Inzaghi: “Con la Reggina possiamo prenderci i playoff. Comunque andrà saremo senza rimpianti”

Alla vigilia dell’ultimo turno di regular season di Serie B, ci saranno ancora verdetti da decretare. Per esempio la lotta playoff vede coinvolte molte squadre, fra cui la Reggina di Filippo Inzaghi che, nonostante la penalità, potrebbe prendersi i playoff con la squadra. In conferenza stampa, prima del match contro l’Ascoli che suona come uno scontro diretto, sono arrivate le parole del tecnico degli amaranto.

Le parole di Inzaghi: “I 55 punti, in caso di vittoria domani, sono reali e fatti sul campo e penso che si debbano avere pochi rimpianti. Spero che siano 50 e che ci permettano di entrare nei play off, se siamo stati sempre tra le prime otto vuol dire che l’abbiamo meritato e questa è la base da cui deve ripartire la Reggina. Non si può avere rammarico quando sul campo il tuo sogno lo hai conquistato, ma per motivi non consoni al campo ti è stato tolto. Abbiamo la possibilità di entrare nei play off e credo che questa squadra meriti un applauso“.

Sul futuro: “Parlare di futuro adesso non serve, dobbiamo pensare alla partita di domani. Mi sento cresciuto come allenatore, la società si sente cresciuta e l’anno prossimo si vorrà alzare l’asticella e tutti i ragionamenti che si sono fatti sono giusti. Rifarei la scelta senza dubbio, io e la mia famiglia stiamo benissimo a Reggio”.