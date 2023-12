Ciclismo, ora è ufficiale: Tadej Pogačar sarà al via del Giro d’Italia 2024

Finalmente ci siamo. Tadej Pogačar è pronto a fare il suo esordio assoluto al Giro d’Italia. Gli organizzatori della Corsa Rosa hanno questo pomeriggio ufficializzato la presenza campione sloveno dell’UAE Team Emirates, che quindi sarà al via il 4 maggio a Venaria Reale all’interno di una stagione in cui proverà a prendersi tutto. Prima il Giro d’Italia, poi il Tour de France (con partenza da Firenze) e infine l’oro Olimpico in quel di Parigi. Il due volte vincitore della Grande Boucle proverà a ottenere quella doppietta Giro-Tour che nessun è riuscito a mettere a segno dal 1998 in poi. L’ultimo a riuscirci: Marco Pantani.