Ciclismo, Omloop Het Nieuwsblad 2023: data, orari, percorso, diretta tv e streaming

Sabato 25 febbraio è il giorno della Omloop Het Nieuwsblad 2o23, corsa belga che apre ufficialmente la stagione del pavè per il grande ciclismo internazionale. Si tratta del primo appuntamento di uno dei periodi più intensi e amati della stagione, che culminerà ovviamente con le grandi Classiche del Nord. Sono 207 i chilometri da percorrere, con partenza da Gent e arrivo a Ninove dopo aver affrontato 9 settori di pavè e 12 muri. Una corsa sicuramente impegnativa che si presta a più possibili letture, dagli attacchi da lontano allo sprint finale. Tra i big attesi spiccano tra gli altri i nomi di Thomas Pidcock, Matej Mohoric, Peter Sagan, Sep Vanmarcke, Jasper Stuyven e Zdenek Stybar. In ottica Italia saranno attesi Matteo Trentin, Jonathan Milan, Andrea Pasqualon, Daniel Oss e Davide Ballerini.

ORARI, TV E STREAMING – I corridori prenderanno il via da Gent alle ore 10:55, con l’arrivo che è previsto a Ninove intorno alle 16:00. Gli appassionati potranno seguire la Omloop Het Nieuwsblad 2023 in diretta tv a partire dalle 13:30, ma anche in diretta streaming su Sky Go, Eurosport.it, Dazn, Discovery+ e Now Tv. Sportface vi terrà aggiornati sui risultati senza farvi perdere nulla.

L’altimetria della Omloop Het Nieuwsblad 2023