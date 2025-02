Il primo Consiglio federale del nuovo quadriennio della Federazione Ciclistica Italiana è andato in scena a Roma, presso il CONI. Il presidente Cordiano Dagnoni ha aperto la seduta con un breve messaggio: “Lo scorso quadriennio è stato fatto un grande lavoro per avviare un cambiamento che nei prossimi anni deve raggiungere tutti gli obiettivi programmati. Mi fa piacere constatare che l’attuale Consiglio è espressione di tutte le realtà territoriali, con sei ex presidenti regionali e con una rappresentanza equilibrata di Nord, Centro e Sud.”

Tra i punti dell’ordine del giorno, spicca la decisione relativa l’approvazione dei programmi di attività delle Nazionali per la stagione 2025. Il nuovo tecnico dei professionisti strada/crono, Marco Villa, conserva la responsabilità della pista femminile. Al suo fianco ci sarà Diego Bragato, che proseguirà nella coordinazione dell’attività del Team Performance. Marco Velo è invece il nuovo CT della strada femminile, mentre Dino Salvoldi continua il lavoro con i juniores su strada e pista, ricoprendo anche il ruolo di CT della pista categorie U23 ed Elite. Ivan Quaranta è stato confermato nel settore velocità ma con la responsabilità piena. Non mancano le novità nel BMX, in cui Mattia Furlan è il nuovo CT del BMX race, mentre la gestione della Nazionale freestyle è affidata a Manlio Iaccarino. Nel paraciclismo, Pierpaolo Addesi coordiner le Nazionali strada e pista.

“A Villa l’incarico più difficile”

“Il valore indiscusso di Villa ci ha convinto in questo cambiamento. A lui l’incarico sicuramente più difficile in questa fase storica, ma anche di maggior prestigio – ha dichiarato il presidente Dagnoni –. Dino Salvoldi ha lavorato ottimamente con i giovani in questi anni. Potrà continuare questo lavoro con gli stessi atleti, che ci auguriamo saranno protagonisti alla Olimpiade LA2028. Marco Velo ha dimostrato il proprio valore nel settore crono e sono certo lo farà anche nel suo nuovo incarico. Diego Bragato è una risorsa della Federazione, per questo continuerà a coordinare il team performance ma al contempo darà il suo prezioso contributo alla pista femminile, soprattutto per quanto riguarda la preparazione”.

Dagnoni prosegue: “Con Ivan Quaranta il settore velocità è cresciuto e adesso assume una dignità diversa con l’obiettivo di tornare protagonisti a Los Angeles. Il BMX deve ritrovare slancio: si tratta di disciplina olimpica e noi, con i nuovi tecnici e i piani di attività, contiamo di continuare a crescere. A tutti i tecnici, nuovi e confermati, e ai loro collaboratori rivolgo gli auguri di buon lavoro. Colgo l’occasione per ringraziare anche tutti i tecnici che hanno lavorato in questi anni e che, per motivi diversi, adesso hanno terminato il loro percorso con noi. Auguro buona fortuna per le loro future attività”.

QUADRI TECNICI NAZIONALI CICLISMO

AMADIO ROBERTO – TEAM MANAGER