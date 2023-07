Ciclismo, morte Jacopo Venzo: il cordoglio della Federciclismo

Questa mattina il dirigente della Campana Imballaggi Geo&Tex di Campolongo sul Brenta, Roberto Campana ha comunicato il decesso del giovane ciclista Jacopo Venzo a seguito di una caduta durante il Giro dell’Alta Austria. In mattinata si è formato un corteo verso la sede della Campana in ricordo del juniores. La Federazione Ciclistica Italiana commemora il giovane Jacopo su Twitter: “La FCI si unisce al dolore per la perdita di un ragazzo giovane, con ancora tante pagine da scrivere, nello sport e nella vita. A nome di tutto il movimento porgiamo le più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici, alla squadra e a tutti coloro che volevano bene a Jacopo Venzo“.