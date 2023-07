Calciomercato, Bild: Bayern pronto ad arrivare a 100 milioni per Harry Kane

Il nome di Harry Kane continua ad essere uno dei più caldi in ottica calciomercato. Il 29enne centravanti è ormai corteggiato da tempo dal Bayern Monaco. I bavaresi non hanno ancora sostituito Robert Lewandowski dopo la partenza avvenuta dodici mesi fa e cercano un centravanti di caratura mondiale. l club tedesco avrebbe già avanzato una prima offerta di 70 milioni che sarebbe stata respinta, ma adesso sembra disposto a rilanciare. Secondo quanto riportato da ‘Bild’ il Bayern avrebbe intenzione di arrivare ad offrire fino a 100 milioni di euro, cifra con la quale spera di convincere una volta per tutte il Tottenham e il suo presidente Levy, da sempre restio a cedere il capitano degli Spurs.