Ciclismo, Mondiali Glasgow 2023: oro Svizzera nella crono a squadre miste, Italia quinta

L’ordine di arrivo e i risultati della prova a cronometro a squadre miste, valevole per i Mondiali 2023 di ciclismo su pista di Glasgow 2023. La Svizzera, con Stefan Bisseger, Stefan Kung, Mauro Schmid, Elise Chabbey, Nicole Koller e Marlen Reusser conquista la medaglia d’oro con il tempo di 54.16.20 e si laurea conferma campione del mondo di questa specialità. Argento per la Francia di Bruno Armirail, Remi Cavagna, Bryan Coquard, Audrey Cordon Ragot, Cedrinne Kerbaol e Juliette Labous; bronzo per la Germania di Miguel Heidemann, Jannik Steimle, Maximilian Walscheid, Ricarda Bauernfeind, Lisa Klein e Franziska Koch. La squadra italiana, composta da Alberto Bettiol, Mattia Cattaneo, Manlio Moro, Letizia Paternoster, Silvia Persico ed Alessia Vigilia chiude in quinta posizione alle spalle della Gran Bretagna. Azzurri penalizzati anche da un problema meccanico di Persico, che è stata costretta a fermarsi perdendo preziosi secondi. Ecco l’ordine di arrivo della cronometro a squadre miste.

ORDINE DI ARRIVO CRONO A SQUADRE MISTE