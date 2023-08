Arbitri in raduno a Cascia, Daniele Chiffi: “Siamo una vera squadra”

“La preparazione è iniziata più di un mese fa. Lavoriamo in gruppo come una vera squadra, accogliere i nuovi ragazzi provenienti dalla Serie C, e arrivare compatti al 19 agosto quando inizieranno i campionati di Serie A e B”. Queste le parole del direttore di gara Daniele Chiffi, vincitore dell’ultima edizione del Premio Mauro, massimo riconoscimento stagionale per un arbitro italiano internazionale, a proposito del lavoro svolto dagli arbitri della CAN al raduno precampionato in corso a Cascia. “Qui abbiamo tutto quello di cui abbiamo bisogno, con professionisti che ci mettono nelle migliori condizioni per prepararci per la nuova stagione sportiva – ha detto -. Il raduno precampionato rappresenta infatti un momento di ritrovo per fare il punto della situazione e focalizzarci sulle necessità del campionato”.

Poi sulle esercitazioni con la tecnologia: “Il Var è ormai parte integrante del nostro arbitraggio da 6-7 stagioni – ha sottolineato Chiffi -. L’obiettivo è cercare di trovare la maggiore uniformità possibile e questo si fa solo esercitandosi e lavorando. Ben vengano le esercitazioni anche durante gli allenamenti sotto stress per simulare il più possibile la tensione e la fatica che si va ad affrontare quando si va al monitor durante una gara. Cercano di farci vivere le stesse sensazioni per metterci in condizione di ragionare e poter analizzare gli episodi anche sotto stress”.