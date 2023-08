Ciclismo, Mondiali Glasgow 2023: inseguimento femminile in finale per il bronzo

Il quartetto dell’inseguimento a squadre femminile supera brillantemente il primo turno e in serata sfiderà la Francia per la medaglia di bronzo. Ai Mondiali di ciclismo su pista, in corso di svolgimento a Glasgow, le azzurre Elisa Balsamo, Martina Fidanza, Vittoria Guazzini e Letizia Paternoster hanno battuto il quartetto canadese registrando il tempo di 4:11.342. Il CT Villa ha dichiarato: “Oggi decisamente meglio, abbiamo corso sui tempi dello scorso anno e vicino alle medaglie”. La gara per l’oro sarà invece tra la Nuova Zelanda e la Gran Bretagna, titolare del miglior tempo in 4’09”671

VELOCITA’ UOMINI – Predomo 9”947, 29° e primo degli esclusi. Ivan Quaranta: “Mattia è giovane e deve fare ancora esperienza, ma i suoi margini di crescita sono ancora ampi”.

VELOCITA’ DONNE B – Bene la coppia Chiara Colombo-Elena Bissolati, qualificata con il terzo tempo.

STRADA DONNE JUNIOR – Si aprono anche i Mondiali di ciclismo su strada a Glasgow. Al termine dei 70 km di gara sul circuito scozzese la maglia iridata va a Julie Bego, prima francese ad imporsi in questa corsa dal 2010. L’argento finisce al collo della favoritissima Cat Ferguson (Gran Bretagna), che anticipa per un soffio Fleur Moors (Belgio) e l’azzurra Federica Venturelli, beffata al traguardo per pochissimi centimetri dopo una gara da protagonista. Le sue parole a fine corsa: “L’ennesimo quarto posto della stagione. Nell’ultima salita non sono riuscita a tenere lo scatto della belga, con le forse mi sarei giocata anche una medaglia.”