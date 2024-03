Ciclismo, Milano-Sanremo 2024: storia e vittorie più iconiche

Sabato 16 marzo andrà in scena una la Milano-Sanremo, una delle quattro Classiche Monumento in programma in questa stagione. Sarà la 115ª edizione di una delle corse più iconiche del ciclismo italiano. La Milano-Sanremo nasce nel 1906 dall’idea di un gruppo di corridori dell’epoca, che volevano passeggiare sulla Riviera ligure con le loro bici. La corsa fu interrotta nel 1973, a causa della crisi petrolifera, ma ritroverà lo splendore di un tempo negli anni 2000 con le vittorie di Cipollini, Bettini, Petacchi, Pozzato e Nibali.

Ripercorrendo le vittorie più iconiche della Milano-Sanremo, indimenticabile il trionfo di Gino Bartali nel 1946. Appena conclusa la Seconda Guerra Mondiale, Bartali si stacco dal gruppo appena fuori Milano vincendo con una fuga solitaria di 145km e rifilando 15 minuti al secondo classificato. Memorabile anche la vittoria di Vincenzo Nibali nel 2018, che interruppe le striscia di 12 anni senza successi italiani. Un vero e proprio capolavoro quello del messinese, che batte nella volata finale Ewan e Demare e lasciando fermi i favoritissimi Sagan e Kwiatowkoski. Sicuramente una della gioie più grandi della carriera di Nibali e una delle più belle pagine della storia del ciclismo recente. Da non dimenticare anche la vittoria di Fabian Cancellara nel 2008. Fu l’edizione più lunga di sempre con quasi 300km (298) percorsi. Lo svizzero riuscì ad allungare in pianura a due km dal traguardo, alzando le braccia al traguardo in solitaria. Traguardo che fu diverso dal solito con arrivo sul lungomare Italo Calvino. Memorabile il trionfo di Giuseppe Saronni nel 1983. Il lombardo riuscì a vincere la Classicissima di Primavera, dopo tre secondi posti consecutivi dal 1978 al 1980, indossando la maglia arcobaleno di campione del mondoIconiche anche le sette vittorie in dieci anni del cannibale Eddy Merckx tra il 1966 e il 1976, anno del settimo e ultimo trionfo.

