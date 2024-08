Ciclismo, Lutsenko lascia l’Astana dopo 12 anni: correrà per l’Israel-Premier Tech dal 2025

Tramite una nota, l’Israel-Premier Tech ha ufficializzato l’ingaggio di Alexey Lutsenko a partire dal 2025. Il 31enne kazako lascia dunque l’Astana dopo 12 anni per unirsi al team israeliano, con cui ha trovato un accordo biennale. “Riteniamo che la firma di Alexey Lutsenko sia un altro passo nella giusta direzione, con il talento e l’esperienza di Alexey destinati a rafforzare la squadra. Non vediamo l’ora di vedere Alexey con i nostri colori l’anno prossimo” ha dichiarato il direttore generale dell’IPT, Kjell Carlström.

“Dopo 12 anni fantastici con Astana, sto cercando la motivazione di cui ho bisogno per raggiungere nuovi obiettivi. A volte devi uscire dalla tua zona di comfort per raggiungere qualcosa di nuovo. Ho molti amici nello staff e nei corridori di Israel – Premier Tech e ho visto quanto rapidamente il team si è sviluppato in poco tempo. Penso che in futuro diventerà solo più forte” ha invece evidenziato Lutsenko.

