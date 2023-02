Ciclismo, Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2023: startlist e favoriti

La startlist e i favoriti della Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2023, corsa belga di inizio stagione che rappresenta ormai un appuntamento fisso per corridori e appassionati sulla strada delle grandi Classiche di primavera. L’appuntamento è per domenica 26 febbraio, con 193 chilometri da percorrere e 13 muri da affrontare che non dovrebbero comunque impedire ai velocisti di arrivare a giocarsi il successo allo sprint. Sono quindi le ruote veloci quelle più attese alla vigilia: andiamo a scoprire insieme chi potrebbe ricoprire un ruolo da protagonista.

Fabio Jakobsen è sicuramente l’uomo più atteso, non fosse altro per il fatto che lo scorso anno è stato proprio lui a trionfare in volata sul traguardo di Kuurne. Il forte velocista olandese potrà contare su una squadra di tutto rispetto in casa Soudal Quick-Step, dove spicca anche il nome di Davide Ballerini: con ogni probabilità l’italiano sarà al servizio di Jakobsen dopo aver chiuso al sesto posto la Omloop. In ottica italiana la miglior speranza in caso di volata è affidata ad Alberto Dainese, che potrebbe fare la corsa per il Team DSM al fianco del veterano John Degenkolb. Presente anche Giacomo Nizzolo, così come Matteo Trentin che però in casa UAE Emirates deve fare i conti con la presenza di Pascal Ackermann. Molto dipenderà comunque dallo sviluppo tattico della corsa, che rende difficile il pronostico specie in queste prime corse della stagione.

Uno dei principali rivali di Jakobsen potrebbe essere Arnaud De Lie, uno dei nomi nuovi per le volate di gruppo che si sta facendo subito rispettare. Attenzione anche a Jasper Stuyven, Jasper Philipsen e Alexander Kristoff, tutti motivati a fare bene per lanciarsi verso alcuni dei principali obiettivi stagionali. Nel caso invece di una corsa più selettiva del solito, corridori veloci come Christophe Laporte e magari lo stesso Peter Sagan potrebbero cercare di piazzare una zampata. Alla vigilia però il loro sembra più un ruolo di outsider di lusso. Sarà al via anche il vincitore della Omloop, Dylan Van Baarle, che però difficilmente troverà terreno fertile per fare selezione come avvenuto poche ore fa sul traguardo di Ninove.