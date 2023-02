Ciclismo, Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2023 oggi in tv: percorso, orari e diretta streaming

Tutto pronto per la Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2023, in scena oggi per un nuovo appuntamento di inizio stagione sulle strade belghe. Sono 193 i chilometri in programma con partenza e arrivo a Kuurne, per una corsa che sicuramente promette spettacolo e un probabile arrivo in volata, nonostante i tredici muri da affrontare che però non dovrebbero creare un’eccessiva selezione. Tra i corridori più attesi c’è sicuramente Fabio Jakobsen, vincitore dell’edizione 2022 e da molti indicato come uomo da battere. Attenzione anche a Jasper Stuyven, Jasper Philipsen, Arnaud De Lie e perchè no anche l’azzurro Alberto Dainese.

ORARI, TV E STREAMING – La corsa prenderà il via dal chilometro zero alle 12:20 dopo la fase di trasferimento, mentre l’arrivo è stato programmato tra le 16:45 e le 17:10 in base a quella che sarà la media oraria tenuta dal gruppo. Gli appassionati potranno seguire la Kuurne-Bruxelles-Kuurne in diretta tv su Eurosport 2 a partire dalle 14:30, orario in cui sarà disponibile anche la diretta streaming tramite Sky Go, Eurosport Player, Discovery+, Now Tv e Dazn. Sportface vi terrà aggiornati con risultati e classifiche senza farvi perdere nulla.

START LIST E FAVORITI

L’altimetria della Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2023