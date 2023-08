Ciclismo, Jonathan Milan passa alla Lidl-Trek fino al 2026: “La scelta migliore per me”

Jonathan Milan, vincitore della maglia ciclamino nell’ultima edizione del Giro d’Italia, lascia la Bahrain Victorious e firma un nuovo contratto con la Lidl-Trek fino al 2026. Il corridore italiano, nella sua prima intervista rilasciata per il nuovo team, ha ripercorso le tappe più importanti di quest’anno: “Il 2023 è stato il punto di svolta della mia carriera, alcune cose sono cambiate. Ho iniziato la stagione con la voglia di dare più costanza e continuità alle mie prestazioni, di pormi obiettivi ambiziosi. Finora, penso di esserci riuscito. Il Giro d’Italia è stato il punto più alto e, in parte, sorprendente. È stata un’esperienza formativa, ho imparato a gestire lo sforzo e le aspettative e sono felice di esserci riuscita. Mi piacerebbe poter chiudere l’anno con lo stesso andamento”.

“Il mio unico obiettivo ora è semplicemente quello di migliorare, utilizzare ogni gara, ogni esperienza per crescere. Sono consapevole di avere molto da imparare, di poter migliorare in ogni aspetto della mia performance, ma la voglia di investire su me stesso non manca. Andando avanti scoprirò i miei limiti di crescita: spero di dare ragione a tutti coloro che mi stanno elogiando”, ha aggiunto Milan. “Da gennaio ad oggi, ho sentito sempre più attenzioni su di me. Credo sia normale quando un giovane si fa valere nelle gare che contano. Il fatto che ci siano persone che credono in me mi dà fiducia, niente di più. Sono un atleta che è sempre stato esigente prima di tutto con se stesso. Questa è la pressione con cui devo fare i conti, quella che mi dà la spinta, mi motiva e a volte mi frega. Sarà uno degli aspetti su cui conto di lavorare e su cui sono sicuro che Lidl-Trek mi darà molto aiuto“.

“Il mio più grande desiderio per la mia nuova avventura con Lidl-Trek è ottenere risultati, crescere e godermi quello che faccio. Sono fiducioso di aver fatto la scelta migliore per raggiungere questi obiettivi. Credo che sentirsi realizzati in quello che si fa sia la chiave per fare sempre meglio. È come accendere una miccia. Insomma, voglio chiudere in bellezza questo grande anno e poi buttarmi a capofitto nel nuovo capitolo della mia carriera”, ha concluso l’azzurro, oro olimpico nell’inseguimenmto a squadre a Tokyo 2020.