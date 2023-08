Mondiale Femminile, Francia show contro il Marocco: 4-0 e quarti di finale per le transalpine

La Francia è l’ultima squadra ad accedere ai quarti di finale del Mondiale Femminile. Le transalpine hanno rifilato negli ottavi di finale ben 4 gol al Marocco, conducendo una partita a senso unico. La partita si indirizza sin dai primi minuti di gioco: al 20esimo la Francia conduce già per 2 reti a 0 grazie alle marcature di Diani e Dali che mettono subito la nazionale francese proiettata verso i quarti di finale.

Dopo tre minuti dal raddoppio, al 23esimo, arriva la terza rete di Le Sommer che chiude quindi dopo nemmeno una mezzora il match. Il poker arriva nella ripresa: per chiudere in bellezza è sempre Le Sommer a blindare discorso partita e qualificazione. La Francia se la vedrà ora con l’Australia per un posto in semifinale.