Ciclismo, Jonas Vingegaard sarà alla Vuelta a España 2023

“Ci vediamo a Barcellona”. Con queste parole ai microfoni di Marca, in attesa di essere incoronato vincitore del Tour de France, Jonas Vingegaard annuncia la sua partecipazione alla Vuelta a España 2023 (26 agosto-17 settembre), a trje anni dalla prima e unica volta. Sarà una domenica speciale per il danese, che si è confidato al quotidiano spagnolo nell’hotel dove il team ha trascorso la notte: “L’intera squadra ha fatto un ottimo lavoro, è tempo di festeggiare”, ha detto. Diverse stelle hanno già confermato la loro partecipazione alla corsa a tappe spagnola. Su tutte Primoz Roglic, che in Spagna ha vinto tre volte.