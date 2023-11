Ciclismo, grande successo per il Giro di Polonia 2023: oltre tre milioni e mezzo di persone lungo il percorso

Grande successo per il Giro di Polonia, che ha visto trionfare Matej Mohoric nel tour che ha attraversato la Nazione da Poznan a Cracovia. Tre milioni e mezzo di persone lungo il percorso: “Sono coinvolto nell’organizzazione della gara da 30 anni. Ogni anno l’evento cresce, attiriamo sempre nuovi sponsor e il Tour de Pologne è diventato una grande piattaforma promozionale in Polonia grazie alle molte ore di trasmissione in oltre 100 Paesi. Inoltre, le migliori squadre e i migliori corridori vengono qui per gareggiare gli uni contro gli altri”, dice Czeslaw Lang, presidente del Lang Team.

“Sono assolutamente entusiasta del modo in cui la mia amata disciplina si sta sviluppando nel mio paese – sottolinea Czeslaw Lang -. E sapere di aver contribuito anche solo in minima parte raddoppia la mia gioia. Il ciclismo è uno sport bellissimo. Sarebbe sciocco non approfittarne in ogni modo possibile”.