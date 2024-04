Ciclismo, Gp Liberazione: Marta Bastianelli madrina della 77esima edizione

Dal 1946, il 25 aprile Roma diventa il centro del mondo ciclistico giovanile. Per la 77esima volta, in occasione di una data che rappresenta uno storico e sentito anniversario della storia del nostro Paese, sulle strade della Capitale si svolgerà il Gran Premio della Liberazione di ciclismo, noto a livello internazionale come il “Mondiale di Primavera”. La storica corsa ciclistica su strada, presentata oggi e organizzata dal Terenzi Sport Eventi, inserita nel calendario della UCI e della FCI e sostenuta dall’Assessorato allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda di Roma Capitale, si svolgerà come di consueto sul tradizionale tracciato delle Terme di Caracalla, e prevede una serie di gare agonistiche e aperte a tutti, per una partecipazione prevista di oltre 2.000 ciclisti. Da giovedì 25 a sabato 27 aprile sono previste le cinque gare agonistiche: giovedì 25 la gara clou riservata agli Under 23 e quella Donne Elite, salita quest’anno alla categoria 1.1; venerdì 26 la gara per gli amatori, la “Urbis et Orbis Cup” su un percorso di 5 chilometri da ripetere 12 volte; sabato 27 la prova maschile Juniores e le prove maschili delle categorie Allievi ed Esordienti. Marta Bastianelli, campionessa mondiale ed europea in linea, ritiratasi dall’attività a fine 2023, sarà sulla linea di partenza quale madrina dell’evento.